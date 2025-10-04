نفط البصرة يغلق على خسائر كبيرة خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

سجّل خاما البصرة خسارة أسبوعية كبيرة تجاوزت 7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرَين بتراجع أسعار النفط العالمية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 98 سنتاً ليصل إلى 63.21 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية قدرها 5.03 دولارات بما يعادل 7.96%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض مماثل قدره 98 سنتاً ليصل إلى 64.76 دولاراً للبرميل، بخسارة أسبوعية بلغت 5.02 دولارات أو ما نسبته 7.75%.

وجاء هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 7% خلال الأسبوع، وسط مخاوف من زيادة إضافية في إمدادات تحالف "أوبك+"، حيث سجل خام برنت 64 دولاراً للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 61.13 دولاراً للبرميل.