نفط البصرة يغلق على خسائر كبيرة بأكثر من 15% في اسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسائر أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 15% بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 1.2 دولارا ليصل الى 68.42 دولار، وسجلت خسارة اسبوعية بلغت 12.1 دولارا بما يعادل 15.03 %.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 12 سنتا ليصل الى 78.57 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 7.34 دولارات أو ما يعادل 8.54 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع طفيف بمقدار 10 سنتات ليصل الى 73.77 دولارا للبرميل، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 6.49 دولارات أو ما يعادل 8.09.% .

وشهدت أسعار النفط الخام انهيار في اليومين الأولين من هذا العام على خلفية تحذيرات جديدة بشأن ركود عالمي، ومخاوف من وقوع الصين في أزمة فيروس كورونا مماثلة لتلك التي مرت بها قبل ثلاث سنوات.