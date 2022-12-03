نفط البصرة يغلق على ارتفاع في اسبوع

شفق نيوز/ اغلق خام البصرة على مكاسب اسبوعية بلغت اكثر من 2% اسوة بباقي الخامات النفطية الاخرى التي سجلت هي الاخرى.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.11 دولار ليصل إلى 76.74 دولاراً، الا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.72 دولار بما يعادل 2.29%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 1.31 دولار ليصل الى 83.63 دولاراً، الا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.94 دولار أو ما يعادل 2.32 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1.24 دولار ليصل الى 79.98 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت 3.7 دولارا او ما يعادل 4.85% .

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع في أسعار النفط نتيجة شحة الإمدادات وتوقعات بتخفيض أوبك إنتاجها النفطي مع حظر استيراد النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي في الخامس من كانون الأول الجاري.