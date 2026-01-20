نفط البصرة يرتفع مع صعود خام برنت وغرب تكساس

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 56 سنتا بما يعادل 0.95%‎‎ ليصل الى 59.44 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 56 سنتا بما يعادل 0.91% ليصل 61.89 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن عززت بيانات النمو الاقتصادي الصينية التي فاقت التوقعات التفاؤل بشأن الطلب، في حين تراقب الأسواق أيضاً تهديدات الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الدول الأوروبية .