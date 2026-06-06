نفط البصرة يحقق مكاسب أسبوعية ويتفوق على خامات عالمية

شفق نيوز- البصرة

سجل خاما البصرة الثقيل والمتوسط مكاسب أسبوعية، رغم إنهائهما تداولات الأسبوع على انخفاض في آخر جلسة، في وقت شهدت فيه الأسواق النفطية العالمية تراجعاً واسعاً شمل خامي برنت وغرب تكساس الوسيط وعدداً من الخامات الإقليمية والعالمية.

وانخفض خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 2.29 دولار، ليغلق عند 69.28 دولاراً للبرميل، مسجلاً تراجعاً يومياً بنسبة 3.20%، إلا أنه حقق على أساس أسبوعي مكاسب بلغت 3.21 دولارات، أي ما يعادل 4.63% من قيمته مقارنة ببداية الأسبوع.

كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 2.29 دولار أيضاً، ليستقر عند 71.38 دولاراً للبرميل بانخفاض يومي نسبته 3.11%، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.21 دولارات، بما يعادل 4.71%.

وعالمياً، أنهى خام غرب تكساس الوسيط تداولات الأسبوع عند 90.02 دولاراً للبرميل منخفضاً بنسبة 3.25%، فيما تراجع خام برنت إلى 92.85 دولاراً بانخفاض 2.29%، كما هبط خام مربان الإماراتي بنسبة 2.49% إلى 91.17 دولاراً.

ورغم الضغوط التي شهدتها الأسواق النفطية في الجلسة الأخيرة، أظهر الخام العراقي أداءً أسبوعياً إيجابياً مقارنة بعدد من الخامات العالمية التي أنهت تداولاتها على خسائر، ما يعكس استمرار الدعم النسبي للأسعار العراقية خلال الأسبوع الماضي.