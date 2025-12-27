نفط البصرة يحقق مكاسب أسبوعية لأول مرة منذ شهر

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة - الثقيل والمتوسط - على مكاسب في أسعارهما خلال أسبوع، للمرة الأولى منذ نحو شهر.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 15 سنتا ليصل الى 58.65 دولار وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.28 دولار أو ما يعادل 4.04%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض أيضا بلغ 15 سنتا ليصل إلى 61.20 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.28 دولار أو ما يعادل 3.87%.

وتتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020 ‌في ظل مخاوف من فائض في السوق مع اقتراب العام الجديد بسبب زيادة تحالف أوبك+ ودول من غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للإنتاج.