نفط البصرة يحقق أرباحاً للأسبوع الثالث على التوالي

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار خاما البصرة "الثقيل والمتوسط" ليحققا مكاسب جديدة للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 94 سنتا ليصل الى، 66.91 دولارا وسجل مكاسب بلغت 55 سنتا بما يعادل 0.83%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 91 سنتا ليصل الى 70.11 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 20 سنتا أو ما يعادل 0.29 %‎.

وتراجعت أسعار النفط عالميا، لتغلق على انخفاض لكنها اتجهت لإنهاء الأسبوع مسجلة مكاسب اسبوعية وسجل برنت مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%، بينما سجل غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 0.8%.