نفط البصرة توجّه بإعادة الإنتاج والضخ بأقصى طاقة في ثلاثة حقول استراتيجية (وثيقة)

شفق نيوز - البصرة

وجهت هيئة العمليات في شركة نفط البصرة، بإعادة الإنتاج والضخ بأقصى طاقة إنتاجية متاحة في ثلاثة حقول نفطية رئيسية في المحافظة، والعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية.

ووفق كتاب رسمي صادر عن الشركة ومُذيَّل بتوقيع مدير هيئة العمليات "عماد حسن لفتة"، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، فإن التوجيه شمل هيآت تشغيل حقول (الرميلة الشمالي، غرب القرنة/1، وأرطاوي)، بالإضافة إلى حقل الطوبة التابع لقسم جنوب البصرة المتكامل.

وأشارت الوثيقة إلى أن التوجيه قضى ببدء عمليات الضخ والرجوع للطاقات الطبيعية نحو مستودعات الشركة اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الجمعة، وذلك تلبيةً لمتطلبات العمل والخطط الإنتاجية المرسومة.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تفاؤل الأوساط الاقتصادية بعودة الاستقرار إلى سلاسل إمدادات الطاقة في مضيق هرمز ومنطقة الخليج، وسط مساعٍ ومباحثات دبلوماسية تهدف إلى خفض حدة التوترات الإقليمية وتأمين ممرات الملاحة الدولية في الشرق الأوسط.