نفط البصرة الخفيف يجتاز 84 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الاربعاء، ليسجل اكثر من 84 دولاراً، مع ارتفاع اسعار النفط عالمياً.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 1.10 دولار، وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.32%، ليصل الى 84.40 دولاراً، فيما سجل خام البصرة الثقيل انخفاضاً بمقدار 40 سنتا او ما يعادل 0.51% ليصل الى 78.70 دولاراً.

اما بالنسبة لخامات منظمة اوبك فقد سجل خام العربي السعودي 82.99 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 83.95 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 85.01 دولاراً، وجيراسول الانغولي 84.45 دولاراً، وبوني النيجيري الخفيف 83.74 دولارا".

وتشهد اسعار النفط ارتفاعاً بعد انخفاض المخزونات الامريكية وزيادة الطلب على النفط بعد تعافي اقتصاديات اكبر الدول بالعالم ليسجل خام برنت اليوم الاربعاء 85.30 دولاراً.