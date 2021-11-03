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خاما البصرة الخفيف والثقيل يتراجعان مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-03T13:10:24+0000
خاما البصرة الخفيف والثقيل يتراجعان مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز / انخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الأربعاء، بشكل طفيف، ليسجل الأول 84.15 دولاراً والثاني 77.81، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وانخفض خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 3 سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.04% ليصل إلى 84.15 دولاراً، فيما سجل خام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 1.63 دولارا او ما يعادل 2.11% ليصل الى 77.81 دولارا.

أما بالنسبة لخامات منظمة أوبك، فقد سجل خام العربي السعودي 82.93 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي إلى 85.29 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 85.32 دولارا، وجيراسول الأنغولي 84.45 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 84.30 دولارا".

وتشهد أسعار النفط تذبذبا مع زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أسعار الغاز والفحم من جهة وارتفاع المخزونات الأمريكية من جهة أخرى.

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