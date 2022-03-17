نفط البصرة الثقيل يرتفع أكثر 96 دولار للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، أكثر من 2 بالمئة لتسجل أكثر من 96 دولار للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.95 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 2.07% ليصل الى 96.37 دولار للبرميل الواحد.

فيما تذبذبت أسعار خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 102.72 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 1.80 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 104.85 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 2.81 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 103.66 دولار بانخفاض بلغ 1.06 دولار، ومزيج إيران الثقيل 93.51 دولار بانخفاض بلغ 2.21 دولار، وبوني النيجيري الخفيف 102.06 دولار بانخفاض بلغ 0.93 دولار".

وتسببت الحرب في أوكرانيا بارتفاع اسعار النفط عالميا، مع قلة العرض النفطي واتفاق أوبك بتقييد انتاجها.