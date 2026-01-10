نفط البصرة "الثقيل والمتوسط" يغلق على مكاسب أسبوعية

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، يوم السبت، على مكاسب في أسعارهما خلال الأسبوع الماضي.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة، ارتفاعاً بلغ 2.48 دولار ليصل الى 57.90 دولاراً وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 45 سنتاً أو ما يعادل 0.62%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 2.48 دولار ليصل الى 60.45 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 35 سنتاً أو ما يعادل 0.45 %.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، واتجهت لتسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية وسط حالة من القلق بشأن مستقبل الإمدادات من فنزويلا وتزايد المخاوف من إمكانية تأثر الإنتاج الإيراني بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ويتجه خام برنت للارتفاع 2.7 بالمئة خلال أسبوع ويمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو صعود بواقع 1.4 بالمئة فقط.