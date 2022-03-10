نفت وجود نية لزيادة السعر.. النفط: نستورد 16 مليون لتر من البنزين يوميا

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المشتقات النفطية، يوم الخميس، ان ما يتم استيراده من البنزين هو 16 مليون لتر يوميا، نافية في الوقت نفسه وجود زيادة في أسعار البنزين حاليا.

وقال مدير الشركة حسين طالب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق يستورد مشتقات نفطية بحدود 16 مليون لتر يوميا من البنزين عالي الأوكتين يتم استخدامها لتحسين إنتاج المصافي في البلاد وبيعه بسعر 450 دينارا للتر الواحد".

وأضاف أن "الأسعار التي تباع في البلاد اتجاه الأسعار العالمية يشكل ضعفه حاليا أي بحدود 850 دينارا للتر الواحد إلا أن الدولة اخذت على عاتقها ومنذ سنوات دعم المشتقات النفطية".

واكد طالب أن "أي متغيرات والاسعار حاليا داخل البلاد لا يوجد حيث ان ما زالت أسعار البنزين الممتاز يبلغ 450 دينارا للتر الواحد والمحسن 650 دينارا للتر الواحد".

واظهرت بيانات جمركية صينية في كانون الثاني الماضي ان العراق استورد البنزين من الصين 36 ألف طن متري او ما يعادل (41.076 مليون برميل) خلال كانون الاول 2021.