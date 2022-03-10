سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نفت وجود نية لزيادة السعر.. النفط: نستورد 16 مليون لتر من البنزين يوميا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-10T08:58:53+0000
نفت وجود نية لزيادة السعر.. النفط: نستورد 16 مليون لتر من البنزين يوميا

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المشتقات النفطية، يوم الخميس، ان ما يتم استيراده من البنزين هو 16 مليون لتر يوميا، نافية في الوقت نفسه وجود زيادة في أسعار البنزين حاليا.

وقال مدير الشركة حسين طالب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق يستورد مشتقات نفطية بحدود 16 مليون لتر يوميا من البنزين عالي الأوكتين يتم استخدامها لتحسين إنتاج المصافي في البلاد وبيعه بسعر 450 دينارا للتر الواحد".

وأضاف أن "الأسعار التي تباع في البلاد اتجاه الأسعار العالمية يشكل ضعفه حاليا أي بحدود 850 دينارا للتر الواحد إلا أن الدولة اخذت على عاتقها ومنذ سنوات دعم المشتقات النفطية".

واكد طالب أن "أي متغيرات والاسعار حاليا داخل البلاد لا يوجد حيث ان ما زالت أسعار البنزين الممتاز يبلغ 450 دينارا للتر الواحد والمحسن 650 دينارا للتر الواحد".

 واظهرت بيانات جمركية صينية في كانون الثاني الماضي ان العراق استورد البنزين من الصين 36 ألف طن متري او ما يعادل (41.076 مليون برميل) خلال كانون الاول 2021.

related

إعادة افتتاح منفذ بري بين العراق والكويت أمام المسافرين

Date: 2021-12-22 08:13:06
إعادة افتتاح منفذ بري بين العراق والكويت أمام المسافرين

العراق يتفوق على السعودية في تصدير النفط إلى أميركا

Date: 2021-06-12 06:20:28
العراق يتفوق على السعودية في تصدير النفط إلى أميركا

صرف منح مالية شهرية للمحالين على التقاعد في عام 2020

Date: 2020-06-06 17:15:36
صرف منح مالية شهرية للمحالين على التقاعد في عام 2020

أكثر من 54 مليون طن متري صادرات العراق النفطية للصين خلال عام

Date: 2022-01-24 08:20:41
أكثر من 54 مليون طن متري صادرات العراق النفطية للصين خلال عام

لجنة نيابية تكشف عن ضغوط تركية على العراق بملف المياه

Date: 2019-09-15 11:36:26
لجنة نيابية تكشف عن ضغوط تركية على العراق بملف المياه

إرتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2020-10-17 08:08:21
إرتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في بغداد

سائرون: جولات التراخيص وفرت 75 ألف درجة وشباب العراق يفترشون الأرض

Date: 2019-09-30 18:48:13
سائرون: جولات التراخيص وفرت 75 ألف درجة وشباب العراق يفترشون الأرض

العراق يحتل المرتبة الـ80 عالمياً والسابعة عربياً بين أكثر الدول فقراً في 2021

Date: 2021-05-23 06:48:40
العراق يحتل المرتبة الـ80 عالمياً والسابعة عربياً بين أكثر الدول فقراً في 2021