سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"نفت المسؤولية عنها".. الموارد المائية: وزير عبد المهدي وافق خطياً على ملء سد اليسو التركي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-08T15:30:59+0000
"نفت المسؤولية عنها".. الموارد المائية: وزير عبد المهدي وافق خطياً على ملء سد اليسو التركي

شفق نيوز / نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن موافقة وزيرها الحالي على ملء سد اليسو التركي بالمياه.

وقال بيان لوزارة الموارد المائية ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية تداولت خبراً مفاده أن وزير الموارد المائية الحالي المهندس مهدي رشيد الحمداني أعطى الموافقة لتركيا للبدء بملء سد أليسو".

وأضاف البيان أن "الوزارة تود توضيح ان ملء سد أليسو تم في زمن الحكومة السابقة خلال عام ٢٠١٩ وبطلب خطي من الوزير السابق جمال العادلي".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى "توخي الدقة في نقل الحقائق والمعلومات وأخذها من مصادرها الموثوقة دون الحاجة الى تضليل الرأي العام".

ويعاني العراق من شح المياه في نهري دجلة والفرات وانخفاض مناسيب المياه من هذين النهرين الذين ينبعان من تركيا، فضلاً عن أنهر فرعية أخرى تأتي من إيران، وأدى انشاء سد اليسو التركي إلى التأثير على وارادت المياه العراقية، فيما يتداول ناشطون على مواقع التواصل صوراً "مؤلمة" لانخفاض المناسيب في نهر دجلة على وجه الخصوص.

related

العراق الاول عالميا باستيراد الحبوب من تركيا في كانون الثاني الماضي

Date: 2022-02-08 09:16:13
العراق الاول عالميا باستيراد الحبوب من تركيا في كانون الثاني الماضي

العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

Date: 2022-02-08 11:56:37
العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية

Date: 2022-03-29 05:47:27
العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية

العراق على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شباط الماضي

Date: 2022-03-10 06:08:50
العراق على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شباط الماضي

خلال شهر.. العراق في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Date: 2022-02-19 08:44:21
خلال شهر.. العراق في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

العراق خامس أكبر مستورد للبن التركي

Date: 2021-12-06 06:20:32
العراق خامس أكبر مستورد للبن التركي

العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا في شهر

Date: 2022-06-30 08:13:21
العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا في شهر

أردوغان يرجح لجوء تركيا إلى العراق بالحصول على الغاز

Date: 2022-02-04 10:44:42
أردوغان يرجح لجوء تركيا إلى العراق بالحصول على الغاز