"نفت المسؤولية عنها".. الموارد المائية: وزير عبد المهدي وافق خطياً على ملء سد اليسو التركي

شفق نيوز / نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن موافقة وزيرها الحالي على ملء سد اليسو التركي بالمياه.

وقال بيان لوزارة الموارد المائية ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية تداولت خبراً مفاده أن وزير الموارد المائية الحالي المهندس مهدي رشيد الحمداني أعطى الموافقة لتركيا للبدء بملء سد أليسو".

وأضاف البيان أن "الوزارة تود توضيح ان ملء سد أليسو تم في زمن الحكومة السابقة خلال عام ٢٠١٩ وبطلب خطي من الوزير السابق جمال العادلي".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى "توخي الدقة في نقل الحقائق والمعلومات وأخذها من مصادرها الموثوقة دون الحاجة الى تضليل الرأي العام".

ويعاني العراق من شح المياه في نهري دجلة والفرات وانخفاض مناسيب المياه من هذين النهرين الذين ينبعان من تركيا، فضلاً عن أنهر فرعية أخرى تأتي من إيران، وأدى انشاء سد اليسو التركي إلى التأثير على وارادت المياه العراقية، فيما يتداول ناشطون على مواقع التواصل صوراً "مؤلمة" لانخفاض المناسيب في نهر دجلة على وجه الخصوص.