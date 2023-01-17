"نعمة إلهية".. أمطار البصرة توسع الخطة الزراعية وترفع سعر "الكمأ" إلى رقم قياسي

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة، يوم الثلاثاء، إن الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً ساهمت بزيادة الخطة الزراعية، وأغنت مربي المواشي عن الأعلاف، فيما ارتفع سعر "الكمأ" إلى سعر قياسي.

وقال مسؤول الاتحاد عبد الحسن كاظم، لوكالة شفق نيوز، ان "الامطار التي سقطت مؤخراً في البصرة ساهمت بشكل كبير في النهوض بالواقع الزراعي، حيث أدت إلى استغناء الفلاح عن الريتين الأولى والثانية وحتى عن الأسمدة الكيميائية لتخصيب الأراضي الزراعية".

ووصف موجة الأمطار الأخيرة بأنها "نعمة إلهية كبيرة"، مبينا ان "المساحات الزراعية زادت نسبتها من مليون ونصف المليون دونم حصة البصرة، إلى مليونين ونصف المليون دونم حصة البصرة، أي أن المحافظة شهدت إدخال مليون دونم جديد بسبب الأمطار الأخيرة".

وتابع كاظم، ان "الأمطار لم ينعكس امرها فقط على المزارع بل حتى على مربي المواشي، حيث بلغت نسبة الاستغناء عن الأعلاف بحوالي 200%، كون أراضي الصحراء أصبحت خضراء بشكل كلي لمساحاتها، نتيجة لسقوط الأمطار عليها".

من جانب آخر، رصد مواطنون في محافظة البصرة، دخول نبات الكمأ إلى أسواق المدينة قادما من صحراء السماوة نتيجة الموسم المطري الغزير هناك، حيث شهد إقبالاً على شرائه من السياح الخليجيين الحاضرين في خليجي 25، اذ بلغ سعر الكيلو الواحد 160 الف دينار عراقي".