نصيحة من خبير إلى صانعي قرار "تخفيض الدولار": ثبتوه ولا تربكوا السوق

شفق نيوز/ قدم الخبير المالي والاقتصادي العراقي هلال الطحان، يوم الاربعاء، نصائح إلى صانعي القرار بشأن إمكانية خفض سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار خلال الفترة المقبلة.

وقال الطحان، لوكالة شفق نيوز، إن "رفع سعر الدولار خلال موازنة 2021 جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط وأصبحت الواردات لا تكفي لتسديد الرواتب والنفقات التشغيلية، وبالتالي أضحت الدولة مضطرة لأن تقوم برفع سعر الصرف لغرض تغطية الرواتب والنفقات الاخرى" مبيناً أنه "مع ارتفاع أسعار النفط وحصول الوفرة المالية وارتفاع احتياطيات البنك المركزي الى 87 مليار دولار، فإنه بات بالإمكان النظر حاليا بتقليل سعر صرف الدولار".

واضاف الطحان أن "سعر صرف الدولار في حال خفضه لا يمكن ارجاعه الى ما كان عليه وهو 120 ألف دينار مقابل 100 دولار، وانما تقليله بشكل منظم كان يكون التخفيض يصل الى 135 الف دينار، حتى لا يكون هناك صدمة كبيرة بالسوق، كما حدث سابقا عندما تم رفع البنك المركزي سعر صرف الدولار من 120 الف الى 145 الف دينار مقابل 100 دولار مما أربك السوق واضر بالطبقات الفقيرة".

وأشار الطحان إلى أن "خفض سعر صرف الدولار لا يكون من خلال تصريحات اعضاء مجلس النواب وغير المختصين ولا يمكن التلاعب به، وإنما يثبت سعر الصرف ضمن الموازنة العامة لعام 2023 ".

وفي وقت سابق، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بإدراج فقرة التصويت على إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره الرسمي السابق.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 1450 دينار، بدلاً من 1200 دينار، مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.