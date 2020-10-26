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نصف بغداد في ظلام دامس.. والكهرباء توضح السبب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-26T14:47:09+0000
نصف بغداد في ظلام دامس.. والكهرباء توضح السبب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء يوم الاثنين إنقطاع الكهرباء عن مناطق الكرخ من بغداد جراء عارض فني طاريء تسبب بانفصال خط تاجي _غرب بغداد ٤٠٠ كي.في.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "حدوث عارض فني طاريء أدى الى انفصال خط الضغط الفائق (تاجي _غرب بغداد ٤٠٠ كي.في) وخروجه عن العمل في الساعة ١٥.٤٠، مما أثر على انقطاع التغذية عن بعض مناطق جانب الكرخ من بغداد".

وأضافت أن "انفصال الخط المذكور تزامن مع وجود أعمال توسعة لمحطة توليد بسماية المركبة، والذي كان يستدعي إطفاء خطوط الضغط الفائق ٤٠٠ كي في، حيث العمل قائم من قبل ملاكات الوزارة على أعمال تحوير خطوط جنوب بغداد _مسيب ٤٠٠ كي.في، وجنوب بغداد_رشيد ٤٠٠كي.في.

وتابعت الوزارة في بيانها، أن "فرق صيانة الخطوط استنفرت فوراً لمعالجة العارض الفني الذي حصل والعمل جار على اصلاحه وإعادة الخط للعمل".

ودعت الوزارة، السكان، إلى "ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للحفاظ على المنظومة الكهربائية لحين إكمال أعمال الصيانه".


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