نسب الإنجاز في مشروع "طريق التنمية" على طاولة مباحثات وزير النقل

شفق نيوز – بغداد

عقد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يوم الاثنين، اجتماعاً لبحث نسبة الإنجاز في التصاميم التفصيلية لمشروع "طريق التنمية"، فيما أكد أهمية انجاز المشروع بالتوقيتات المحددة.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السعداوي ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً في مقر الشركة العامة لسكك حديد العراق، ضمّ مدير عام شركة السكك مكي جابر، ومدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، ومدير مشروع طريق التنمية صفاء جبار، إلى جانب عدد من المتخصصين والمسؤولين الفنيين والإداريين في الوزارة".

وأضاف أن "الاجتماع بحث متابعة آخر تطورات العمل ونسب الإنجاز في مشاريع الوزارة الإستراتيجية".

وأشار السعداوي، بحسب البيان، إلى "أهمية التنسيق عالي المستوى بين وزارة النقل والمؤسسات الحكومية الأخرى لضمان تقدم العمل في مشروع طريق التنمية"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع".

كما استعرض الاجتماع، نسبة الإنجاز في التصاميم التفصيلية لمشروع طريق التنمية، فيما يُتوقع تقديم أول عرض لمقطع تنفيذي امام كبريات الشركات العالمية من المشروع بحلول نهاية العام الحالي.

وتابع البيان، أن "الاجتماع استعرض أيضاً الفريق المكلف بالمشروع إجراءات توزيع خرائط (الكادسترو) على عدد من المحافظات، التي شملت البصرة، ذي قار، النجف، الأنبار، بغداد، الديوانية وصلاح الدين، وبانتظار استكمال توزيع خرائط الكادسترو لعدد من المحافظات الاخرى المتبقية".

وأكّد المجتمعون، على "ضرورة استمرار اللجان الفنية بالتنسيق المكثف مع الجانب التركي، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الفنية والتفاصيل اللوجستية لمشروع طريق التنمية ، بهدف ضمان الالتزام بالتوقيتات والمخرجات المحددة".

من جانبه، قدّم مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، عرضاً شاملاً حول تطورات العمل في ميناء الفاو الكبير، مبيناً أن "نسبة الإنجاز بلغت 92% في القناة الملاحية، و94% في ساحة الحاويات، في حين تم تجهيز القطعة الرابعة من النفق المغمور استعداداً لتجليسها، بالإضافة إلى استلام مشروع الأرصفة الخمسة بالكامل بنسبة إنجاز 100% بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024".

ولفت الفرطوسي، إلى قرب استلام مشروع الطريق الرابط والذي وصلت نسبة انجازه الى 100%، فيما تتواصل حالياً المباحثات بشأن آلية إدارة وتشغيل الميناء تمهيدًا للإعلان الرسمي عنه أمام كبريات الشركات العالمية.

واختتم وزير النقل، الاجتماع بالتأكيد على "أهمية تسريع خطوات الإنجاز في هذه المشاريع الاستراتيجية، لكونها تمثل عصباً اقتصادياً وتنموياً مهماً للعراق، وتسهم في إعادة رسم موقعه الاستراتيجي في خارطة النقل والتجارة الإقليمية والدولية".