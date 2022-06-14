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نزيف خسائر العملات المشفرة يتزايد بقيادة "بتكوين"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-14T06:22:04+0000
نزيف خسائر العملات المشفرة يتزايد بقيادة "بتكوين"

شفق نيوز/ وسعت سوق العملات المشفرة خسائرها، اليوم الثلاثاء، بقيادة بتكوين، مع تراجع معنويات المستثمرين مرة أخرى بسبب المخاوف من أن زيادات أكبر في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تلوح في الأفق لكبح جماح التضخم.

تراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة تصل إلى 10% لتصل إلى 20.8 ألف دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الاول 2020، قبل أن تقلص بعض خسائرها لتتداول عند سعر 21.9 ألف دولار، مع انخفاض أسعار مجموعة أخرى من العملات المشفرة منها إيثريوموأفالانش.

تمت تصفية أكثر من 1.1 مليار دولار في أسواق العملات الرقمية أمس الإثنين، منها حوالي 685 مليون دولار عقود طويلة الأجل و468 مليون دولار قصيرة الأجل، وفقًا لبيانات Coinglass، وهذه هو أكبر عدد من الصفقات الطويلة والقصيرة في الأشهر الثلاثة الماضية على الأقل.

تعرّضت العملات المشفرة، التي كافحت وسط سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة، لضربة شديدة بشكل خاص، بعد أن أدى انهيار نظام "تيرا/ لونا" الشهر الماضي، وإيقاف "سيلزيوس" لعمليات السحب صباح الإثنين بتوقيت آسيا، إلى مزيد من تآكل الثقة في عالم العملات المشفرة.

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