نزول مفاجئ بسعر صرف الدولار في أربيل

شفق نيوز/ تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الحالية حيث تراجع سعر الصرف إلى 145,600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي. ‏

ويقول شيروان طاهر وهو مدير أحد محال الصيرفة داخل بورصة أربيل لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار صرف الدولار استقرت منذ فترة طويلة عند 148,000 الف دينار عراقي مقابل 100 دولار لكن خلال الأيام الماضية شهدت الأسعار انخفاضاً مفاجئاً حيث هبطت إلى 145,600 دينار مقابل 100 دولار ومن المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضاً اكبر خلال الأيام المقبلة".

واضاف ان "السبب هو ضخ مبالغ كبيرة من البنك المركزي داخل الاسواق وهذا تسبب بهبوط مفاجئ في الاسعار اضافة الى وجود شائعات لدى المواطنين باحتمالية نزول السعر اكثر الامر الذي اصاب محلات الصيرفة بحالة من عدم الاستقرار".

بدوره قال الخبير الاقتصادي ارشد محمد لوكالة شفق نيوز ان "هناك عدة اسباب تقف وراء هذا النزول المفاجئ ابرزها تشكيل الحكومة الجديدة في العراق والاشاعات التي ترافقها بمحاولة خفض سعر صرف الدولار اضافة الى قرب اقرار الموازنة من قبل البرلمان العراقي".

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، اكدت يوم الأربعاء (26 تشرين الاول الجاري) عدم وجود نية للبنك المركزي العراقي في تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بإدراج فقرة التصويت على إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره الرسمي السابق.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 1450 دينار، بدلاً من 1200 دينار، مقابل كل 1 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.