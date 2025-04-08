نذير حرب تجارية.. بدء تطبيق الرسوم الأمريكية على الصين وبكين تتعهد بالقتال

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية البالغة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ، في وقت تعهدت الصين "بالقتال حتى النهاية" إذا مضت الولايات المتحدة قدمًا في زيادة الرسوم، مما يدفع أكبر اقتصادين في العالم إلى شفا حرب تجارية شاملة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنها سترد بقوة إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "إذا مضت الولايات المتحدة في تطبيق هذه الإجراءات الجمركية المتصاعدة، فستتخذ الصين إجراءات مضادة حازمة لحماية حقوقها ومصالحها". وأضاف: "إذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستقاتل الصين حتى النهاية"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

ويأتي هذا الخلاف بين بكين وواشنطن في الوقت الذي من المقرر أن تدخل فيه موجة ما يُسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حيز التنفيذ في 9 أبريل/نيسان.