إندونيسيا ترفع بشكل كبير ضريبة تصدير زيت النخيل للطهي

شفق نيوز/ أظهرت لائحة حكومية جديدة ، الجمعة ، أن إندونيسيا رفعت بشكل كبير ضريبة تصدير زيت النخيل ، في إشارة إلى محاولة جديدة للسيطرة على أسعار زيت الطهي المحلي بعد أن فشلت الإجراءات السابقة في معالجة المشكلة، وفقا لوكالة "رويترز".

أعلنت أكبر دولة مصدرة لزيت الطعام في العالم في اليوم السابق عن تحول مفاجئ في السياسة لإلغاء قيود حجم الصادرات على منتجات زيت النخيل وزيادة ضريبة الصادرات بدلاً من ذلك.

أدخلت اللائحة الجديدة ، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور ، معدلات تصاعدية أعلى عندما بلغ السعر المرجعي لزيت الطعام 1050 دولارًا على الأقل للطن مع ضريبة قصوى تبلغ 375 دولارًا للطن.

بموجب القواعد السابقة ، كان الحد الأقصى لضريبة الصادرات 175 دولارًا للطن ، والتي بدأت عندما بلغ السعر المرجعي 1000 دولار للطن على الأقل.

بلغ السعر المرجعي لزيت النخيل الخام الإندونيسي لشهر مارس 1432.24 دولارًا للطن.

لم يغير النظام الجديد هيكل الضريبة عندما يكون السعر المرجعي أقل من 1000 دولار للطن.