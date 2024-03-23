نخيل العراق في المرتبة الأولى والتمور الرابعة عالمياً

شفق نيوز/ أفادت إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بأن العراق جاء في المرتبة الرابعة عالمياً بإنتاج التمور للعام الماضي 2023.

وقالت فاو، إن إنتاج التمور تتم في مساحة تزيد عن 1.09 مليون متر مكعب في العالم، ويتم إنتاج أكثر من 8.5 ملايين طن من هذا المنتج الزراعي سنويًا، موضحة أن الأكثر استهلاكاً لهذا المنتج يكون في رمضان إذ يُعتبر جزءاً أساسياً من التقاليد الإسلامية، كونه يُعد مفيداً لصحة الجسم لتعويض الخسائر الغذائية خلال فترة الصيام.

وبينت المنظمة، أن نسب زراعة التمور توزعت بنحو 58.8٪ في قارة آسيا و 43.4٪ منها في إفريقيا، في غضون ذلك تستحوذ الدول العربية على 77٪ من الإنتاج العالمي من التمور أي 6.6 ملايين طن من هذا المنتج سنويًا.

وبحسب الاحصائية، فقد أنتج العراق في العام الماضي 735 ألف طن من التمور من 17 مليون نخلة، حيث يحتل المركز الرابع في إنتاج التمور على مستوى العالم.

وأوضحت، أن العراق احتل أيضاً المرتبة الرابعة للعام 2022 بـ 715.2 الف طن، فيما احتلت أشجار النخيل في العراق، المرتبة الأولى عالميا بـ 22 مليون نخلة .

وأضافت، أن متوسط صادرات التمور العراقية العام الماضي بلغ 600 ألف طن معظمها تصدر إلى تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات والصين وبنغلاديش وبعض الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ومن أفضل أنواع التمور المنتجة في العراق "الخستاوي والخضراوي والعشرسي والجمالي والحلاوي والساير والمكتوم".