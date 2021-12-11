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إنخفاض إنتاج الحمضيات إلى النصف في "مدينة البرتقال"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-11T10:35:09+0000
إنخفاض إنتاج الحمضيات إلى النصف في "مدينة البرتقال"

شفق نيوز/ اكد مسؤول زراعي في ديالى، يوم السبت، انخفاض إنتاج الحمضيات في المحافظة لهذا الموسم بنسبة تجاوزت 50% بسبب الجفاف وشح المياه.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، رعد مغامس التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان شح المياه والجفاف تسبب بتدنٍ وانخفاض إنتاج الحمضيات في عموم الوحدات الادارية ورداءة المنتج بشكل ملحوظ الى جانب هلاك آلاف البساتين المثمرة بالحمضيات.

واشار الى ان عشرات الالاف من الدوانم الزراعية للحمضيات هلكت واندثرت في مناطق المقدادية وابي صيدا وحتى حزام بعقوبة جراء الجفاف وانعدام مصادر المياه، محذرا من فقدان ديالى لهويتها في خارطة البلاد الزراعية والتاريخية والتي اشتهرت بـ"مدينة البرتقال".

وجدد التميمي دعوته لانقاذ ديالى "ام البساتين" من كوارث الجفاف وهلاك البساتين المثمرة وايجاد حلول بديلة لانقاذ هوية المحافظة والمزارعين من كوارث اقتصادية ومعيشية جسيمة لا يمكن تداركها لو استمرت.

وتضم ديالى نحو ربع مليون دونما من البساتين, 136 الف دونم منها للحمضيات والمتبقي للمحاصيل الاخرى.

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