إنخفاض قيمة الصادرات السعودية إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي

شفق نيوز/ أشرّت مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، انخفاض قيمة الصادرات السعودية الى العراق في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 10% على أساس فصلي مقارنة مع الربع الأخير من العام 2022 وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 لتبلغ في مجملها 242 مليون دولار أمريكي.

وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، أن صادرات السعودية من مواد الداخلة في البناء والمواد المصنعة من الزجاج الى العراق ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 157% وبنسبة فصلية بلغت 40.5% لتبلغ قيمتها 11 مليون دولار امريكي وتمثل ما نسبته 4.8% من مجمل الصادرات.

ووفقا للتقرير فقد انخفضت الصادرات السعودية من المعادن والتي تشكل في أغلبها مادة الألمنيوم بنسبة 15% على أساس سنوي وارتفعت بمقدار 4% على أساس فصلي مقارنة مع الربع الأخير من 2022 ولتبلغ قيمتها 63 مليون دولار أمريكي، وتمثل هذه المنتجات ما نسبته 26% من مجمل الصادرات السعودية الى العراق.

اما صادرات المنتجات الغذائية فارتفعت على اساس فصلي بنسبة 10% وعلى اساس سنوي بنسبة 37% لتبلغ ما قيمته 61 مليون دولار وتشكل ما نسبته 25% من مجمل الصادرات، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى تراجع صادرات السعودية الى العراق من منتجات الصناعات الكيميائية والمواد المصنعة من اللادئن والمطاط والاجهزة والمعدات الكهربائية والمصنوعات الورقية على اساس فصلي وسنوي لتبلغ قيمة هذه الصادرات 67 مليون دولار تمثل ما نسبته 28% من مجمل الصادرات السعودية الى العراق.

ويحتل العراق المركز 22 في قائمة الدول الأكثر تصديرا من السعودية.