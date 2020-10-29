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إنخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-29T07:17:49+0000
إنخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل طفيف، فيما لم تفتح بورصة كوردستان لمصادفتها عطلة المولد النبوي الشريف اليوم الخميس 29  تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125100 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم أمس الاربعاء 125200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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