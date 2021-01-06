إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما استقرت هذه الاسعار في إقليم كوردستان اليوم الاربعاء 6 كانون الثاني 2021

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 143850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 143800 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الثلاثاء 143900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 144000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 143500 لكل مائة دولار امريكي.