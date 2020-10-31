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إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-31T07:20:34+0000
إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ أنخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل طفيف، اليوم السبت 31 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125000 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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