إنخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 90 الف برميل يومياً

شفق نيوز/ أعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة انخفضت الى معدل 90 ألف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.876 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار1260 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.616 ملايين برميل يوميا ".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 90 الف برميل باليوم منخفضا بمقدار 25 الف برميل عن الاسبوع الذي سبقة والبالغ 115 الف برميل".

واشارت الى ان "اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 4.238 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 723 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 305 آلاف برميل يوميا ، ثم السعودية وبكمية بلغت كمعدل 180 الف برميل يوميا، ونيجيريا وبمعدل 175 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 100 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 65 الف برميل يوميا".

وتستورد الولايات المتحدة الامريكية معظم خاماتها من دول الجوار لها ومن السعودية والعراق في المنطقة .