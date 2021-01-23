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إنخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا الى 78 الف برميل يومياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-23T08:30:02+0000
إنخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا الى 78 الف برميل يومياً

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا انخفضت الى 78 الف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمانية دول بلغت 5.095 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار446 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.541 ملايين برميل يوميا ".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 78 الف برميل باليوم بعدما كانت 80 الف برميل في الاسبوع الذي سبقه".

واشارت الى ان "اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.738 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 605 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت كمعدل  196 الف برميل يوميا، والاكوادور وبكمية 154 الف برميل يوميا".

ولفتت الى ان "كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من السعودية بلغت 145 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 111 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت 68 الف برميل يوميا".

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