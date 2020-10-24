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إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-24T07:22:41+0000
إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ أنخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت 24 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124900 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 125500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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