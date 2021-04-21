إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل، بالتزامن مع انخفاض النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 66.18 دولارا للبرميل بمقدار 0.60 دولار وبنسبة 0.90% عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 63.40 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغ نسبته 0.86%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 67.4 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 66.27 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 64.26 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.09 دولارا، وجيراسول الانغولي 64.41 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية انخفضت هذا اليوم ليصل خام برنت 66.10 دولارا، وخام غرب تكساس الأمريكي على 62.10 دولارا .