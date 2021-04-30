إنخفاض أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ستة أسابيع

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة ، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بسبب المخاوف من عمليات الإغلاق الأوسع في الهند والبرازيل للحد من جائحة COVID-19 والتي عوضت التوقعات الصاعدة عن الطلب على الوقود في الصيف والانتعاش الاقتصادي.

ونزل خام برنت 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.25 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش في آخر يوم تداول لعقد يونيو حزيران. و بلغ خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو 64.59 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 42 سنتًا أو 0.7٪.

كما تعرضت الأسعار لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وفشل التوقعات في أبريل ، على الرغم من أن مسح القطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان توسع في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2018.

وقال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة: "إن تعافي الطلب بعد كوفيد -19 لا يزال غير منتظم ، والارتفاع في الحالات الهندية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارًا سابق لأوانه".

وقالوا إنه من المرجح أن يتم الوصول إلى مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام ، عندما يتحسن الطلب ماديًا وينتهي التخلص من المخزون.

ويمر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بأزمة عميقة ، مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح ، حيث تجاوز عدد حالات COVID-19 18 مليون حالة يوم الخميس. اقرأ أكثر

وقال يوجين ليندل ، كبير المحللين في شركة جي بي سي إنرجي ، إن ارتفاع أعداد الإصابات وتجدد الإجراءات المقيدة للتنقل "أجبرتنا على تعديل تقديرات الطلب الهندي على البنزين والبنزين" لعام 2021.

وبرنت في طريقه للارتفاع بنحو 8٪ في أبريل ، بينما قد يشهد خام غرب تكساس الوسيط مكاسب تقارب 10٪ لهذا الشهر.

وسيكون هذا خامس مكاسب شهرية لهم في ستة أشهر حيث عاد الطلب العالمي تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء على خلفية التحفيز المالي وتخفيف الإغلاق بسبب الفيروس في بعض البلدان ، في حين خففت تخفيضات الإنتاج من أوبك وحلفائها بما في ذلك روسيا النفط الخام. زيادة العرض.

وقال محللو ANZ إن طرح لقاح COVID-19 ورفع الإغلاق في عدة مدن في الولايات المتحدة وبريطانيا يعيدان الثقة أيضًا في السفر ، مما يرفع الطلب على الوقود.

كما ستؤدي عطلة عيد العمال القادمة في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.