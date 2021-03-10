إنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ انخفض النفط للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الأربعاء، مع جني المستثمرين للأرباح وارتفاع المخزونات الامريكية.

ونزل خام برنت لشهر مايو أيار 62 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 66.90 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل نيسان 63.51 دولارا للبرميل منخفضا 49 سنتا أو 0.77 بالمئة.

واكتسبت الأسعار دعمًا الأسبوع الماضي من قرار أوبك + بالإبقاء إلى حد كبير على تخفيضات الإنتاج في نيسان، ثم قفزت فوق 70 دولارًا للبرميل، بعد هجمات الحوثيين اليمنيين على معقل النفط السعودي .

في الولايات المتحدة ، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من آذار، وفقًا لمصادر تجارية ، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، ومن المتوقع صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة (EIA) اليوم الأربعاء.

وقال محللون في بنك المجموعة المالية ، إن مجموعة أوبك + - منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المتحالفون معها - قد تصبح ضحية لنجاحها ، لأن الأسعار المرتفعة الناتجة عن تقييد الإمدادات قد تحفز إنتاج النفط الأمريكي.