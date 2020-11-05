إنخفاض أسعار النفط بفعل الانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت اسعار النفط باكثر من 1% يوم الخميس لتأثر الأسواق بفعل حالة عدم اليقين في الانتخابات الأمريكية.

وانخفضت عقود غرب تكساس الامريكية تحميل كانون الاول 65 سنتا او 1.66% لتصل الى 38.50 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش في حين انخفض خام برنت ايضا 67 سنتا ليصل الى 40.56 دولارا للبرميل، وارتفع كلا الخامين 4% يوم امس الاربعاء.

وتاثرت الاسواق بحالة عدم اليقين بعد ان تنبأ بايدن بفوزه بالانتخابات على الرئيس دونالد ترامب بعد انتصارات محورية في ميشيغان وويسكونسن ، بينما سعى شاغل الوظيفة الجمهوري لتعويض مسار ضيق لإعادة الانتخاب بدعوى قضائية ومطالب بإعادة فرز الأصوات.

ويتوقع بعض المحللين في الاسواق النفطية ان فوز بايدن سيمكن إيران من إعادة حوالي مليون برميل يوميًا من الصادرات إلى السوق بحلول النصف الثاني من عام 2021.

في الوقت نفسه ، استمر ضعف الطلب في أوروبا في التأثير على المعنويات ، حيث انخفض متوسط استخدام الطرق السريعة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى أدنى مستوى له منذ أواخر حزيران .

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط توقعات متزايدة بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ، الذين يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، سيحجمون عن إعادة مليوني برميل يوميا من الإمدادات في يناير كانون الثاني بالنظر إلى تراجع الطلب بسبب الإغلاق الجديد لفيروس كورونا.

وسيبقى التقلب في أسعار النفط بسبب حساسيته للدولار الأمريكي. وقال محلل السلع في بنك الكومنولث فيفيك دار: "سيظل الدولار الأمريكي متقلبًا للأيام القليلة المقبلة على الأقل حيث لا يزال يتعين إجراء الانتخابات الأمريكية.