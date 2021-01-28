إنخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجع النفط اليوم الخميس، على الرغم من الانخفاض الكبير في مخزون الخام الأمريكي ، حيث أثرت قوة الدولار الأمريكي ومخاوف الطلب الجديد على الوقود بسبب قيود السفر والتأخير في لقاحات فيروس كورونا على الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.74٪ إلى 52.47 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش ، متخلية عن مكاسب يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا ، أو 0.74٪ ، إلى 55.12 دولارًا للبرميل ، بعد أن خسرت 10 سنتات يوم الأربعاء.

وارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع ، حيث ارتفع مؤشره إلى 90.753 من أدنى مستوى له في كانون الثاني عند 89.206 ، مما أدى إلى الضغط على السلع المسعرة بالدولار.

وتلقى سوق النفط دعما في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الثاني ، والذي قال المحللون إنه يرجع إلى انتعاش صادرات الخام الأمريكية وانخفاض الواردات.

لكن الاهتمام يتحول الآن إلى مخاوف الطلب وسط ارتفاع في حالات الإصابة بـ COVID-19 مع المتغيرات الجديدة المعدية ، وتباطؤ نشر اللقاحات في أوروبا ، وقيود السفر في دول مثل الصين.