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إنخفاض أسعار الذهب وحفاظ الدولار الأمريكي على ثباته عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-29T06:39:50+0000
إنخفاض أسعار الذهب وحفاظ الدولار الأمريكي على ثباته عالمياً

شفق نيوز / سجلت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً، مع حفاظ الدولار الأمريكي على ثباته عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، فيما امتنع المستثمرون من القيام بمراهنات كبيرة قبل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع سعر الذهب الفوري عند 1921.86 دولارا للأوقية ، اعتبارًا من 05.49 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1923.00 دولارا.

كما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أغلى بالنسبة للآخرين حاملي العملة.

بالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 24.94 دولارًا للأونصة وارتفع البلاتين 0.3٪ إلى 986.61 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم وارتفع 0.8٪ إلى 2250.97 دولارا.

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