إنخفاض أسعار الذهب والنفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ تراجع الذهب، يوم الخميس، إذ عوض الدولار بعض الخسائر بعد شكوك حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لإتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.57 بالمئة إلي 1913.56 دولارا للأونصة، متراجعا عن مستوى 1931.01 دولارا للأونصة الذي سجله أمس الأربعاء وكانت أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر تشرين الأول. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1916.60 دولارا.

وتعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة أمس الأربعاء عندما اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.

وبددت تلك الأنباء الإقبال على المخاطرة ورفعت الدولار مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت الأسعار أكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.85 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.32 دولارا ولم يشهد البلاديوم تغيرا يذكر وسجل 2403.81 دولارات.

وفي سياق اخر سعر اوبك الى 40.88 دولارا متأثرا بانخفاض الطلب العالمي.

وذكرت منظمة أوبك في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام انخفض بمقدار 16 سنتا ليصل الى 40.88 دولارا، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 41.04 دولارا.

وعزا بعض المختصين ان اسعار اوبك تاثرت شانها شان ااسعار خامات برنت وغرب تكساس اللذان انخفضا ليصل الانخفاض لكلاهما لاكثر من 3% نتيجة ضعف الطلب على الخام بعد زيادة انتشار فيروس كورونا وخاصة في دول اوربا وامريكا .

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).