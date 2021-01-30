سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إنخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-30T07:18:14+0000
إنخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد ، اليوم السبت 30 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 144900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار في بورصة الحارثية.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد يوم الخميس الماضي 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

إرتفاع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-14 07:42:30
إرتفاع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

تراجع الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-07 08:19:54
تراجع الدولار أمام الدينار العراقي

إنخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2020-09-27 08:10:22
إنخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-05 07:26:41
الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-13 07:59:40
إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

إستقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

Date: 2021-01-16 07:27:01
إستقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

إرتفاع جديد للدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-06 07:28:54
إرتفاع جديد للدولار أمام الدينار العراقي

الدولار يتأثر ببيان المالية ويسجل إنخفاضاً مقابل الدينار العراقي

Date: 2021-01-09 07:25:50
الدولار يتأثر ببيان المالية ويسجل إنخفاضاً مقابل الدينار العراقي