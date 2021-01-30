إنخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد ، اليوم السبت 30 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 144900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار في بورصة الحارثية.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد يوم الخميس الماضي 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.