إنخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس الثلاثاء 147200 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 145750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 146600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.