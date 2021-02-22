أنخفاض بأسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان بشكل طفيف اليوم الاثنين ( 22 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، اما بورصة الحارثية فقد سجلت 145.900 دينارعراقي مقابل 100 دولار امريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي سجلت 146.100 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145900 دينار لكل مائة دولار امريكي.