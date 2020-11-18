إنخفاض الذهب وسط آمال لقاح كورونا

شفق نيوز/ انخفض الذهب اليوم الأربعاء، إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة بلقاح كوفيد-19 في مواجهة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.27% إلى 1879.95 دولارا للأونصة بحلول الساعة 08:020 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1878.3 دولارا.

وتراجع الذهب بما يصل إلى 1.3% يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في مرحلة متقدمة من الاختبارات.

وقال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول إن أمام الاقتصاد "طريق طويل لقطعه" في سبيل التعافي، وإن البنك المركزي يتعهد باستخدام جميع أدواته لدعم التعافي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم وتقلبات العملات، أكثر من 24% هذا العام، إذ استفاد بشكل أساسي من التحفيز العالمي الضخم.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 24.48 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2323.74 دولارا. وصعد البلاتين 0.6% إلى 930.4 دولارا.