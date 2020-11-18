سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إنخفاض الذهب وسط آمال لقاح كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-18T09:44:14+0000
إنخفاض الذهب وسط آمال لقاح كورونا

شفق نيوز/ انخفض الذهب اليوم الأربعاء، إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة بلقاح كوفيد-19 في مواجهة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.27% إلى 1879.95 دولارا للأونصة بحلول الساعة 08:020 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1878.3 دولارا.

وتراجع الذهب بما يصل إلى 1.3% يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في مرحلة متقدمة من الاختبارات.

وقال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول إن أمام الاقتصاد "طريق طويل لقطعه" في سبيل التعافي، وإن البنك المركزي يتعهد باستخدام جميع أدواته لدعم التعافي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم وتقلبات العملات، أكثر من 24% هذا العام، إذ استفاد بشكل أساسي من التحفيز العالمي الضخم.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 24.48 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2323.74 دولارا. وصعد البلاتين 0.6% إلى 930.4 دولارا.

related

إنخفاض أسعار الذهب والنفط في الأسواق العالمية

Date: 2020-10-22 10:58:44
إنخفاض أسعار الذهب والنفط في الأسواق العالمية

كم تبلغ حصة العراق من الذهب العالمي؟

Date: 2019-08-14 13:40:50
كم تبلغ حصة العراق من الذهب العالمي؟

العراق يحافظ على المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب

Date: 2020-10-10 06:59:08
العراق يحافظ على المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب

إنخفاض أسعار النفط بفعل الانتخابات الأمريكية

Date: 2020-11-05 06:00:48
إنخفاض أسعار النفط بفعل الانتخابات الأمريكية

العراق يحتل المرتبة 38 بأكبر احتياطي للذهب في العالم

Date: 2020-08-05 09:59:16
العراق يحتل المرتبة 38 بأكبر احتياطي للذهب في العالم

بيانات تظهر انخفاض انتاج النفط الروسي الى 15.5%

Date: 2020-06-02 10:12:38
بيانات تظهر انخفاض انتاج النفط الروسي الى 15.5%

انخفاض في اسعار الذهب مع جني المستثمرين الأرباح

Date: 2020-08-27 08:16:36
انخفاض في اسعار الذهب مع جني المستثمرين الأرباح

النفط يغلق منخفضا مع عودة ظهور كوفيد -19

Date: 2020-10-17 05:34:57
النفط يغلق منخفضا مع عودة ظهور كوفيد -19