إنخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما ارتفعت بشكل كبير في اقليم كوردستان اليوم الاحد 18 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125100 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس السبت 125700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا كبيرا عن ما سجلته يوم الخميس الماضي حيث بلغ سعر البيع 125750 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125300 لكل مائة دولار امريكي.