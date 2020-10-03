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إنخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-03T07:41:46+0000
إنخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، اليوم السبت 3 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123850 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم الخميس الماضي  123900 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت ايضا حيث بلغت 124250 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 123250 دينار لكل 100 دولار امريكي.

وشهد الدولار خلال الايام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في العراق مع تأكيد الانباء التي تفيد باتخاذ الادارة الامريكية قرارا يقضي باغلاق سفارتها في بغداد مع تزايد الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على مبنى السفارة.

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