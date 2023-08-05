نحو 900 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نحو 900 دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة أربعة أيام التي فتح بها المزاد 874 مليونا و444 الفا و673 دولارا، بمعدل يومي بلغ 218 مليوناً و611 ألفاً و168 دولاراً منخفضا بنسبة 1.8% عما سجله الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 222 مليونا و685 الفا و556 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات الدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 222 مليونا و 888 الفا و 377 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيه 210 ملايين و290 ألفا و35 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي 723 مليونا و104 الاف و 673 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 79% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 151 مليونا و340 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.