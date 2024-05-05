نحو 9 آلاف طن استيراد العراق من التمور الإيرانية العام الماضي

شفق نيوز/ أعلنت لجنة تنمية التجارة في بيت الصناعة الإرانية، يوم الأحد، أن العراق استورد خلال العام الماضي نحو تسعة آلاف طن من التمور الإيرانية.

وقال المتحدث باسم اللجنة روح الله لطفي، في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية، إنه "خلال العام 2023، تم تصدير ما يقارب 389 ألف و495 طن من التمور بقيمة 345 مليون و387 ألفاً و122 دولاراً، إلى 82 دولة، ما صاحبه ارتفاع بنسبة 4% في الوزن و6.7% في القيمة مقارنة بالعام السابق".

وبين أن "الهند تصدرت الدول المستوردة للتمور بـ90.237 طناً بقيمة 84 مليوناً و794 ألف دولار، تلتها باكستان بـ91.199 طناً بقيمة 72 مليوناً و44 ألفاً و576 دولاراً، وتركيا بـ39 ألفاً و48 طناً بقيمة 36 مليوناً و167 ألف دولار، وكازاخستان بـ24 ألفاً و143 طناً بقيمة 18 مليوناً و22 ألف دولار، والصين بعشرة آلاف و321 طناً بقيمة 11 مليوناً و975 ألف دولار، وروسيا بعشرة آلاف و103 أطنان بقيمة 9 ملايين و376 ألف دولار، والعراق بـ8886 طناً بقيمة 9 ملايين و440 ألف دولار".

وأوضح أن "حجم صادرات التمور الإيرانية تحظى تمور الضيافة بـ159 ألفاً و501 طن بقيمة 181 مليوناً و222 ألفاً و206 دولاراً، بأعلى كمية شراء بين التمور الإيرانية في العالم".