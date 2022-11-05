نحو 800 مليون دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي نحو 800 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 792 مليوناً و 415 الفاً و787 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 158 مليوناً و483 الفاً و157 منخفضاً بمقدار 31.9% عن الاسبوع الذي سبقه.

وبين أن هذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض مبيعات البنك خلال الاسبوع الماضي الى اقل من 200 مليون دولار لمعظم ايام الاسبوع.

وأضاف مراسلنا، أن أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 201 مليون و990 ألفاً و300 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء التي بلغت فيه المبيعات 120 مليوناً و302 ألف و612 دولاراً.

وأشار إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.