نحو 800 ألف برميل صادرات نفط العراق للأردن خلال شهرين

شفق نيوز/ سجلت صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال الشهرين الماضيين أكثر من 729 الف برميل.

وقالت سومو في احصائية نشرتها على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "صادرات النفط العراقي الى الأردن خلال شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير سجلت 729 الفاً و 826 برميلا منخفضة بنسبة 23 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت الصادرات فيها 897 ألفا و432 برميلا".

واشارت الى ان "الصادرات النفطية للأردن ارتفعت في شهر شباط/فبراير لتصل الى 419 ألفا و 946 برميلا مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر التي بلغت الصادرات النفطية اليها 309 آلاف و980 برميلا.

واتفق الأردن مع العراق في شهر آب/أغسطس من العام 2023 على رفع الاستيراد من 10 الاف شهريا الى 15 ألف برميل ليرتفع الكمية بذلك من 300 ألف برميل إلى 450 ألف برميل، أي ما يغطي حوالي 10 في المائة من احتياجات الأردن من النفط الخام.