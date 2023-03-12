نحو 8 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 8 ملايين برميل في شهر شباط الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر شباط الماضي 7.896 ملايين برميل وبمتوسط بلغ 282 الف برميل يوميا، مرتفعا عن شهر كانون الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.874 ملايين برميل وبمتوسط 254 ألف برميل يوميا.

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر شباط بمتوسط 322 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 251 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 290 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 265 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 11 مليونا، و144 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".