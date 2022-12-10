نحو 700 مليون دولار مبيعات مزاد البنك العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الماضي نحو 700 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 671 مليوناً و348 الفاً و41 دولاراً بمعدل 134 مليوناً و269 الفاً و608 دولارات، منخفضا بنسبة 6.17% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا، ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 158 مليوناً و 546 الفاً و 192 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 120 مليوناً و 883 الفاً و780 دولاراً.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.